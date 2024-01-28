قتيل وجرحى في استهداف قداس بكنيسة في اسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية بـ"مقتل شخص وجرح آخرين في هجوم مسلح استهدف كنيسة "سانتا ماريا" خلال قداس اليوم الأحد في مدينة اسطنبول بتركيا". وأكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، "لقد بدأت الجهود من أجل ألقاء القبض على المهاجمين".

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