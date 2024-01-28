ساحل العاج : مبادرة زراعية تقودها الحكومة لتمكين المرأة وتغذية المجتمعات

ياسر رشاد - القاهرة - في هذا الحقل الذي تبلغ مساحته 13 هكتارا في فاباها، على بعد 20 كيلومترا من كورهوغو في شمال كوت ديفوار، تعمل عشرات النساء في مزارع الخضروات الخاصة بهن، يزرع البصل والخس والملفوف والجزر، إنها قصة مماثلة في النكحة، على بعد 28 كم، حيث ترعى مائة امرأة أو نحو ذلك من القرية قطع أراضيهن.

وفي حين يهدف هذا المشروع الذي ترعاه الحكومة إلى توفير المقاصف المدرسية، فإنه يساعد أيضا على تحسين حياة القرويين من خلال تمكين المرأة.

هذه هي حالة نبي، التي مكنتها مبيعاتها الأسبوعية التي بلغت 40,000 فرنك في السوق المحلية من بناء مشروعها الخاص وإرسال أطفالها إلى المدرسة.

عندما نحصد ، يتم بيع بعض المنتجات ، وأحيانا أكسب 40000 فرنك أو أكثر في المبيعات، هذا المال يساعد أسرتي عندما أكون في صعوبة مع زوجي ، علينا أن نساعد بعضنا البعض بفضل هذا المال.

قال سورو كولاتشور نابي، أحد سكان ناكاها، وبفضل المال الذي نكسبه، يمكننا تغطية بعض النفقات، بما في ذلك تعليم أطفالنا".

وبفضل مشروع المقصف المدرسي هذا، أصبح لدى الحكومة نظام لا يمكن النساء من إطعام أنفسهن بفضل قطع الأراضي وتوفير البذور فحسب، بل أيضا من بيع محاصيلهن، وبالتالي بناء الاقتصاد.

سيتم توزيع ما مجموعه 6395 طنا من المواد الغذائية في عام 2023 ، مع توقع 6651 طنا في عام 2024.

شارك كوديما حمادو ، المنسق الإقليمي لمشروع Cantines scolaires dans le Poro، النساء اللواتي تم التعرف عليهن واللواتي يعملن بانتظام في هذه المجموعات قد تغيرت حياتهن.

تنقسم ثمرة إنتاجهم إلى 3 أجزاء كبيرة ، جزء مخصص لإدارة مقصف المدرسة ، وجزء كبير مخصص للبيع ، وعلى وجه التحديد ثمرة هذا البيع تمكن النساء من تولي مسؤولية حياتهن الخاصة ، وتصبح مدخرات شخصية لهؤلاء النساء.

ولا تمكن هذه المدخرات النساء من تحمل مسؤولية حياتهن فحسب، بل تساعدهن أيضا على إرسال أطفالهن إلى المدرسة أما بالنسبة للجزء الأخير ، تخصيص جزء صغير للبذور .

وبدعم من شركاء مثل برنامج الأغذية العالمي، يتم توعية النساء بالمحاصيل الضرورية لأسرهن وتلك المعدة للبيع، وقد شكلوا مجموعات في كل قرية لضمان نجاح المشروع.

أضاف تانو أبو بكر ، مساعد مكتب البرنامج في برلمان البحر الأبيض المتوسط في كورهوغو، لقد وجدوا حتى أنهم، مع كل النصائح والدعم الذي يقدمه برنامج الأغذية العالمي، أصبحوا أكثر قدرة على التمييز بين المحاصيل المغذية والأقل تغذية، كما أنهم قادرون على إنشاء أنشطة IGA لتمكينهم من تلبية احتياجات أسرهم ".

وبفضل هذا البرنامج، يستفيد 39,000 طفل من وجبة ساخنة يوميا من إجمالي 141 مدرسة في منطقة بورو، وعاصمتها كورهوغو وفي كوت ديفوار، تستفيد 613 مدرسة من المشروع.