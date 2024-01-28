15.6 مليون مسافر وصلوا وغادروا الكويت خلال 2023

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في العام 2023 بلغت 15616800 راكب.

وقال مدير عام الطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي إن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 26 في المئة وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 23 في المئة، في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 3 في المئة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.

وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين في عام 2023 بلغت 7932222 راكبا في حين بلغت حركة الركاب المغادرين 7684578 راكبا، وبين أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال الفترة ذاتها بلغ 128584 رحلة مقارنة مع 104147 رحلة في العام 2022.



أما على صعيد حركة الشحن الجوي، فقد ذكر الجلوي أن إجمالي حركة الشحن في 2023 بلغت نحو 210 ملايين كيلو غرامات، في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 170 مليون كيلو غرام وبلغت حركة الشحن الصادر نحو 40.3 مليون كيلو غرام.