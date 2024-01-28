شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب للأعضاء: ادرسوا القوانين جيدا قبل الحديث لوسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء قراءة القوانين جيدا قبل الحديث لوسائل الإعلام التي يشاهدها الملايين، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال جبالي: بعض الأعضاء يخرج لوسائل الإعلام ويتحدث في بعض مشروعات القوانين والتي يكون فيها عدم الدقة الأمر الذي يتسبب في حالة لبس لدى المواطنين، متابعا:" الاعتذار إذا كنتم غير جاهزين، يسرع البعض للحديث فى مسائل غير مكتملة البحث، وغلطة الشاطر بألف، وأنتم شطار نواب عن الشعب".

ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة للأعضاء قال فيها: عليكم دراسة القوانين جيدا قبل الحديث لوسائل الإعلام، متابعا: عليكم التأني والدقة والاعتذار إذا كنتم غير جاهزين.