انت الان تتابع خبر مطالب لرئيس البرلمان الجديد بضبط عمل اللجان النيابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هؤلاء في أحاديث لـ الخليج 365، "‏نطلب من رئيس البرلمان القادم أن يضبط عمل اللجان النيابية لكون أغلبية اللجان لا تعمل وفق اختصاصها".

وتساءلوا، "‏هل يعقل أن لجنة النفط التي هي لجنة اقتصادية يعتمد عليها شريان البلد وعصب الموازنة تنشغل بعملية متابعة أراضي".



وكانت قد قررت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، تشكيل لجنة فرعية مؤقتة تتولى متابعة ملف توزيع الأراضي لمنتسبي وزارة النفط بجميع تشكيلاتها.

وتشكلت اللجنة برئاسة النائب عدنان عاشور الجابري، وعضوية النواب: بهاء الدين النوري، علي الفارس، محمد الشاهر، كاظم الطوكي، ويحيى العيثاوي".

وجاءت الوثيقة مذيلة بتوقيع، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية هيبت الحلبوسي.