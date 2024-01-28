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قبيل مواجهة الأردن.. أسود الرافدين يختتمون تحضيراتهم

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480161-638420548595493579.jpg

2024-01-28 | 17:06

قبيل مواجهة الأردن.. أسود الرافدين يختتمون تحضيراتهم

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اختتم المنتخبُ الوطنيّ تحضيراته مساء اليوم الأحد استعدادا لمُواجهةِ المُنتخبِ الأردنيّ يوم غد الاثنين ضمن مبارياتِ الدور ثمن النهائي لمُنافساتِ كأس آسيا 2023 ، في مواجهةٍ يحتضنها ستاد خليفة في الدوحة.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "تدريباتُ اليوم، التي احتضنتها مراكزُ التدريب الخاصة بنادي الغرافة، وشارك فيها جميعُ اللاعبين، حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، والأعضاء غالب الزاملي ويحيى زغير ومحمد ناصر وأحمد الموسوي والأمين العامّ محمد فرحان، إضافةً إلى تواجدِ مستشار رئيسِ الوزراء للشؤونِ الرياضيّة إياد بنيان، مقدماً الدعمَ و الإسناد إلى كتيبةِ أسود الرافدين قبلَ المُواجهةِ المُرتقبة غداً.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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