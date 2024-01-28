جماهير الريدز ترد على كلوب بعد قراره المفاجئ

وشهدت الدقائق التي سبقت انطلاق مباراة ليفربول ونورويتش، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، وخلال إجراء عمليات الإحماء، ترحيبا حارا بمدرب الريدز من قبل الجماهير، التي رفعت صوتها بمجرد ظهور كلوب على أرض الملعب.وأعلن كلوب أنه سيرحل عن تدريب ليفربول، بعد نهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن طاقته قد نفدت، وأنه بحاجة للراحة لبعض الوقت.

يُذكر أن المدرب الألماني يعد من الأبرز في تاريخ ليفربول، حيث أعاد الفريق العريق إلى منصات التتويج وصدارة المشهد المحلي والأوروبي، بعد فترة سيئة للريدز.