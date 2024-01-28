البرهان يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية في الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - ترحم الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيقة، علي أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة خلال زيارته مقام الجزائر.

أكد عبدالمجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، عن دعم بلاده للسودان للتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوي الشر التي تستهدفه.

جاء ذلك علي هامش، لقائه مع الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، الذي يجري زيارة رسمية للبلاد.

وناقش عبدالمجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، مع الفريق عبدالفتاح البرهان، الأوضاع في السودان وتطورات الأزمة.

وأشاد تبون، بحجم العلاقات المتجذرة التي تجمع الجزائر والسودان، موجهًا التحية إلي الخرطوم علي موقفها الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي.

وقال رئيس الجزائر، إن بلاده ستدعم السودان بإستمرار، مشيرًا إلي أن الشعب الجزائرى يربطه علاقة وطيدة وتاريخية بالشعب السوداني.

وأضاف تبون، أن الشعب الجزائري له تاريج عريق في الوطنية ونصرة القضايا العادلة، لافتًا إلي أن تطابق وجهات النظر بين الجزائر والسودان في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأجري رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر في زيارة رسمية، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

ورافقه في الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

والتقي البرهان بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تتناول مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.