مدرسة كينية متخصصة في تدريس المركزية الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - تهتم مدرسة الأطفال في الحرية في ناكورو بكينيا بتدريس المركزية الأفريقية، وهو نهج يعترف بالعظمة المتأصلة في كل طفل أفريقي.

يتضح ذلك من موكب المدرسة في الصباح الباكر، حيث يبدأ الطلاب أولا بالاستشهاد بالتأكيدات التي تصورهم على أنهم أطفال أفارقة فريدون ومستقلون.

تأسست المدرسة كبديل لمنهج "حقبة ما بعد الاستعمار"

وعلى عكس الأطفال في المدارس الأخرى في كينيا ، يرتدي الطلاب هنا ملابس ذات طابع أفريقي ، بما في ذلك تصميمات أنقرة الملونة ، و kente ، و dashikis كجزء من زيهم الرسمي.

تأسست المدرسة في عام 2018 ، من قبل الدكتورة أوثيري كانايو وزوجها المهندس أوكو كانايو، بعد أن أدرك الاثنان أن التعليم في إفريقيا يعتمد على مناهج ما بعد الاستعمار التي لم يدرس محتواها سوى القليل من التاريخ والثقافة الأفريقية ومكانتها في العالم.

يقول الدكتور كانايو:"الرواية الكاذبة للأفارقة، من نحن ، تم نشره حقا ، لدرجة أنه أصبح الحقيقة ، لدرجة أننا نحن الأفارقة نعتقد مدى انخفاضنا ، وكم نحن غير جيدين ، وبالتالي تم إنشاء هذه المدرسة لعكس ذلك لإعادة الأفارقة إلى المركز ".

يقول الوالد إن ابنه يزدهر بسبب نهج المدرسة الأفريقي

تقول لويز موثوني ، التي يذهب ابنها نويل واثوبيو إلى المدرسة ، إنه يزدهر نتيجة لنهج المدرسة الأفرومركزي، عندما التحق Wathobio بهذه المدرسة في الصف 1 ، لم يكن قادرا على التواصل بشكل جيد ، وكان خجولا جدا وصبي ماما ، ولكن مع مرور الوقت أصبح واثقا جدا ويتحدث الكيكويو بطلاقة شديدة بسبب دروس اللغة الأم التي يتلقونها مرة واحدة في الأسبوع."

استفادت المدرسة أيضا من موهبة Wathobio وهو بطل Beat box الحالي للناشئين و Mini Mr Ecological 2023".

انتقد أفراد المجتمع نهج كانايوس في التعليم. كانت مدرستهم أول مدرسة في كينيا تقدم نموذج Afrocentric، Wathobio هي مجرد واحدة من العديد من قصص النجاح الحالية للمدرسة.

قال الدكتور كانايو: "في حفل الاستقبال عندما بدأنا ، كان هناك أشخاص ذكروا أن الوقت قد حان لدخول التركيز على إفريقيا إلى المدارس بطريقة عملية واعية للغاية، لكن بالطبع ، كان هناك من كانوا مشبوهين بادئ ذي بدء ، يربط الأفارقة أنفسهم كونهم أفارقة، أصلنا للأشياء المظلمة مثل السحر أو الفودو.

مع فصول سميت على اسم الأبطال والبطلات الأفارقة ، لتعلم والتحدث بلغات السكان الأصليين ، تدرك المدرسة الحد من المركزية الأوروبية من خلال تشجيع الطلاب على تقدير كونهم أفارقة.

وأوضح فيث وانغوي ، طالب آخر في المدرسة، “هذه المدرسة تساعد الطلاب الآخرين على معرفة من هم ، وتساعد الأطفال السود على معرفة هويتهم وتساعدهم حتى على أن يكونوا فخورين بمن هم”.

المدرسة فريدة من نوعها لأنها طورت صحتي العقلية" ، أخبرتنا شارلين كيبكيموي ، الطالبة التي جلست لامتحانات KCPE. سجلت شارلين 402 علامة في امتحاناتها ، وهي خطوة يقول المؤسسون إن المدرسة تركز أيضا على التأكد من أن الطلاب يتعلمون المهارات الصعبة اللازمة بالإضافة إلى معرفة المزيد عن ثقافتهم.

المدرسة لديها خطط للتوسع في جميع أنحاء المنطقة

يقول الدكتور كانايو: "إنها بيئة قوية وفريدة من نوعها حقا حيث يتم منح الأطفال الأفارقة مساحة للازدهار والحلم والتفكير والتنفيذ وتغيير العالم".

المدرسة لديها خطط للتوسع في جميع أنحاء المنطقة.

"الأطفال في مدارس الحرية يذهبون إلى أماكن لأن لديها رؤية لا يمكننا التعامل معها بأنفسنا ، فقد نمت بشكل كبير. نيجيريا وغانا ورواندا هي بعض الدول التي تطلب منا إنشاء ".

في 24 يناير، تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتعليم، حيث تدعو اليونسكو إلى توفير تعليم جيد شامل ومنصف وفرص مدى الحياة للجميع.

وقال المهندس أوكو كانايو: "عندما نتحدث عن اليوم الدولي للتعليم، فإننا نعيد ما يخصنا، والطريقة التي نعلم بها أطفالنا، والطريقة التي نحتضن بها الحب، والطريقة التي نسمح بها للأطفال بفهم اللغات الأخرى، والطريقة التي نسمح لأطفالنا بفهم أنهم الأسود".