شكرا لقرائتكم خبر اعتقال أكثر من 6 آلاف في الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 6330 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأوضحت الهيئة أن الاحتلال اعتقل أمس، 22 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم أطفال ونساء، وتركزت الاعتقالات في جنين وقلقيلية ونابلس، مشيرة لتعرض الأسرى لعمليات تعذيب وتنكيل على يد الاحتلال الإسرائيلي، لافتة النظر إلى أن عدد المعتقلين من قطاع غزة لا يعرف عددهم في ظل رفض الاحتلال الإفصاح عن ذلك.



كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال أكثر من 6 آلاف في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.