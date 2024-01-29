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كواليس جديدة تخص صفقة انتقال مبابي لريال مدريد

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2024-01-28 | 22:25

كواليس جديدة تخص صفقة انتقال مبابي لريال مدريد

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن كواليس جديدة مرتبطة بصفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لصفوف .
وينتهي تعاقد مبابي، في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد تعاقده حتى الآن، وسط أنباء عن اتفاقه مع ريال مدريد.

وبحسب "راديو ماركا" الإسباني، فإن مبابي لديه اتفاق بالفعل مع ريال مدريد، على الانتقال لصفوفه في الصيف المقبل.


وأضاف أن بعض الأشخاص من عائلة مبابي حاولوا الحصول على عرض مالي أعلى من المتفق عليه مع ريال مدريد.

ومع ذلك، فقد رفض مبابي هذا الاقتراح وظل ثابتًا على اتفاقه مع إدارة فلورنتينو بيريز.

جدير بالذكر، أن مبابي كان قريبًا من الانتقال لريال مدريد في صيف 2022، عندما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، قبل أن يجدد تعاقده في حديقة الأمراء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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