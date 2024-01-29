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النرويج تعلن مواصلة تمويل الـ Unrwa

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واس- أوسلو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تعلن مواصلة تمويل الـ Unrwa والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت النرويج -إحدى الدول المانحة الرئيسة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (Unrwa )- أنها ستواصل تمويل الوكالة.
وحثت المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقاً لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة التي يعيشها قطاع غزة.

وقف العقاب الجماعي

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في بيان اليوم، إن أوسلو قررت مواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وشدد على أنه لا ينبغي للدول أن تعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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