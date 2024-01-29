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شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تعلن مواصلة تمويل الـ Unrwa والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت النرويج -إحدى الدول المانحة الرئيسة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (Unrwa )- أنها ستواصل تمويل الوكالة.
وحثت المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقاً لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة التي يعيشها قطاع غزة.
وشدد على أنه لا ينبغي للدول أن تعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي.
وحثت المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقاً لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة التي يعيشها قطاع غزة.
وقف العقاب الجماعيقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في بيان اليوم، إن أوسلو قررت مواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وشدد على أنه لا ينبغي للدول أن تعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي.