مستشار رئيس وزراء الأردن: تصريحات أمريكا تحاول جر المنطقة إلى حرب حقيقية

ياسر رشاد - القاهرة - قال مستشار رئيس الوزراء الأردني، محمد حسن التل، إن الوضع على الحدود الأردنية يؤكد خطورة الأوضاع التي وصلت لها المنطقة بعد الحرب في غزة، محذرًا من أن إيران تستغل الظروف في المنطقة لفرض شروطها.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء الأردني، خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، أن الأردن يصر على أن هذا الحادث خارج حدوده، والتصريحات الأمريكية تؤكد أن هناك تجمع لجنوده داخل الأراضي الأردنية، وهذا تطور خطير جدًا، وهو محاولة لجرنا لمعركة حقيقية.

وشدد التلا، على أن الأردن يعاني على حدوده الشمالية الشرقية من المليشيات الموالية لإيران وكذلك الجماعات التي تحاول تهريب السلاح والمخدرات لتهريبها لدول أخرى.

وتابع مستشار رئيس الوزراء الأردني، أن الملك عبدالله الثاني ملك الأدرن، حذر من هذه العمليات أكثر من مرة، ولكن طهران من خلال أذرعها في 4 أو 5 دول تحاول استغلال الوضع، مؤكدًا أنها تريد أن تجعل من المنطقة ساحة حرب، لتمضي سياسيات مع الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بملفاتها معها.