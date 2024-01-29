لبنان والأساطير التأسيسيَّة

لِكُلِّ حَضارَةٍ أٍساطيرُها التأسيسيَّةُ. مَدائِنٌ شُغِفَت بِها. إمبراطورِيَّاتٌ شَحَذَتها. بالعُنفِ. بالجُرمِ.

بَعضُها إستَجارَ، وَبَعضُها أُتخِمَ.

مُلوكُ بابِلَ حَجَرٌ بآلِهَةٍ. قَوانينُهُمُ رَدْعُ الأرضِ، ما دونَها وَما أعلاها.

فَراعِنَةُ مِصرَ ألَّهوا ذَواتَهُمُ بأنفُسِهِمِ. مِنهُمُ لا دُنوَّ. حُماتُهُمُ أفاعٍ، بِها يَتَتَوَّجونَ. وَدَينونَتُهُمُ أُنسٌ بِرؤوسِ ذِئابٍيَلتَهِمونَ قُلوبَ مَملوكيهِمِ العُصاةُ، وإلى مَنافِيَ العالَمِ الآخَرِيَقودونَ مِنهُمُ الصُلَّاحُ.

الإغريقُ إصطَنَعوا آلِهَةَ تُرابٍ يَتوالَدونَ مِن سِفاحِ قُربى، وَعلى بَعضِهِمِ يَتآمَرونَ. يَترَعونَ بِتَقاذُفِ الأقدارِ وَبِضَحايا مِن بَشَرٍ يَتَعالونَ.

روما أنبَتَتها ذِئبَةٌ مُستَوحِشَةٌ أرضَعَت تَوأمَي زِنىً، أحَدُهُما أردى شَقيقَهُ لَمَّا كِبُرَ، لِيَرِثَهُ وَيُرَوْمِنَ العالَمَبإمبراطورِيَّةٍ مِن جَيشٍ جَرَّارٍ نَبضُهُ بإفناءِ كُلَّ ما سِواهُ.

وَلِلإعرابيِّينَ مُلوكٌ، مَمالِكُهُمُ حُبوسُ غُلمانٍ وَنِساءٍ، يَتَفَقَّدونَهُمُ مِن عُلا بُسُطِ ريحٍ لِألفِ لَيلَةٍ وَلَيلَةٍ بإحصاءِطَرائِدِهِمِ، لَيلَةً بَعدَ لَيلَةٍ.

وإلى أقاصِيَ الصِينِ وَأوقيانوسِيا نَهَدَتِ اللإنسانية، بإمبراطورِ الجادِ (اليَشبِ)، جالِبِ الحَظِّ، يَلهَثُ بَحثاً عَنِالخُلودِ بِمُصادَرَةِ إكسيرِ الحَياةِ. وَإذ عَجِزَ عَن إيجادِهِ، حَوَّلَ أبناءَهُالعَشَرَةَ كُلٌّ الى شَمسٍ تُلهِبُ المَسكونَةَ لإبادَةِ أهلِها فَلا يَبقى إلَّاهُ. لَكِنَّ الشابَّ Yi، رامِيَ السِهامِ أردى 9 مِنَالشُموسِ العَشرِ، فَمَنَحَهُ الناجونَ الإكسيرَ. وإستَقصَدَهُالحَسَدُ بِشَخصِ تِلميذِهِ، مُقتَحِمِ مَنزِلَهُ لِسَرِقَةِ الإكسيرِ. وإذ مَنَعَتهُ زَوجَةُ Yi مِن تَحقيقِ مأربِه، إبتَلَعَتِ الإكسيرَوإرتَفَعَتِ الى ما فَوقَ عالَمَ الأحياءِ. فانتَقَمَ بِقَتلِ زَوجِها، مُعَلّمه.

هُناكَ الكونفوشُسِيَّةُ، المُتواتِرَةُ مِن كونفوشِيوسَ (551-479 قَبلَ الميلادِ) الى تَلامِذَتِهِ، على إمتِدادِ حَقَباتِ حُكمِ سُلالَتَينِ مَلَكِيَّتَينِ: Yao (2357-2258 قَبلَ الميلادِ) وXia (2207-1766 قَبلَ الميلادِ)، الأُولَى رُعاتُها مِن الرُحَّلِ رُماةُ سِهامٍ بإمتِيازٍ، والثانِيَةُ مِنَ المُزارِعينَ المولَعينَ بالصَيَّادينِ حُماةِ الأرضِ، رَفَعَتِYi مِن قاتِلٍ الى بَطَلٍ غَدا نَموذَجاً بِقيَمِهِ الذاتِيَّةِ وَفَضائِلَفِعلِهِ الفِدائِيِّ، دِفاعاً عَنِ الكَينونَةِ المَهدورَةِ لِتَجسيمِوجودِها.

وَهُنالِكَ، روما الجَديدَةُ المُتَوَلِّدَةُ مِن مُجرِمي أوروبا العَتيقَةِ.هُمُ إستَذأبوا وَما إستَنجَدوا بِأساطيرَ تأسيسِيَّةٍ، بَل بَتَواتُرِ أساطيرَ تَكميلِيَّةٍ رَفَعَتِ الإفناءَ الى بُطولَةٍ ألَّهَتِخَلائِقَ وَهْمٍ بأذنابَ وَقُرونٍ، ألبَسَتها البورفيرَ وَكَرَّسَتها مُخَلِّصَةَ الأرضِ والنُجومِ والكَواكِبَ.

مُعانَقَةُ الإنسانِيَّةِ

أبِإسرافِ التِوَّحُشِ، مُردي الخَليقَةَ مُتَحَيْوِنَةً أو مُتشيِّئَةً، نُموُّ حَضاراتِ البَشَرِ؟.

وَحدُهُ لبنانُ، أعلى عِمادَ إنسانِيَّةٍ مُتعانِقَةٍ. مِن عُمُدِالمُعانَقَةِ جَوهَرُهُ، تألُّهاً وَتأنسُناً. ها إيلُ، الإلَهُ-الأبُ، قَبلَالمَيلادِ، يُؤَلِّهُ الإنسانَ، وَيسكُبُ البَشَرُ، قَبلَ المُسيحِ، كُلِيَّةً-بُنوَّةً في الأُلوهَةِ، إذ يَهتِفُ بالإلَهَةِ-الأُمِّ، النِداءَ-الرِسالَةَ:

"أَقيمي بِالأَرضِ وِئاماً".

وَإزرَعي بالتُرابِ المَحَبَّةَ"،

وَاسكُبي السَلامَ في كَبِدِ الأرضِ".

أجَل! لبنانُ-البِكرُ ما قامَ إلَّا على نَقيضِ التَوَحُّشِ، المُصطَنِعِ لِذاتِهِ جُرأةً مِن إستِعبادٍ. قُدسِيَّتُهُ، التي بِهاكُوِّنَ وَيُكَوِّنُ، جُرأةُ تَوَغُّلٍ، بِلا خِشيَةٍ، وإيمانٌ عَلَيهِ تَنتَصِبُعَتَباتُ الحَقيقَةِ المُطَهِّرَةِ بالتَحَرُّرِ. حَقيقَةٌ مِنَ اللهِ تَتَعانَقُوَخَلقَهُ لِتَنموَ الإنسانِيَّةُ، لا بِتَوَسُّلِ طِبيعِيَّاتٍ وجودِيَّةٍ ما هي إلَّا إزدِراءَ، بَل بِتَجَلٍّي الخَليقَةِ في خالِقِها. هو الذي، بمُلتَقى الأزمِنَةِ وَالكَونِ، أرادَها صورَتَهُ وَمِثالَهُ، صارِخاً بِها: "كوني!" فَكانَتِ.

تِلكَ لبنانُ: إلتِماسُ الحُبِّ، حتَّى أقاصِيَ تَساميَالشَغَفِ.

تِلكَ لبنانُ: نُهودُ الشَغَفِ الى العَظَمَةِ، حتَّى أقاصِيَالَمدَنِيَّةِ الإنسانِيَّةِ.

تِلكَ لبنانُ: نَسغُ الإنسانِيَّةِ في مِحوَرِيَّةِ الأُلوهَةِ، حتَّى أقاصِيَ العَظائِمَ.

قُلتُ معانَقَةٌ؟ مِنها شُمولِيَّةُ لبنانَ-الـتأسيسِيِّ... لِأُولَئِكَتيهانُ التَهاوِيَ. لَهُ تَعاظُمُ الإنتِماءِ.