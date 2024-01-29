شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تحبط اختلاس 40 مليون دولار مخصصة لشراء ذخيرة والان نبدء بالتفاصيل

فضائح عسكرية

الدمام - شريف احمد - قال جهاز الأمن الأوكراني في بيان، على موقعة على الإنترنت، إن أوكرانيا تشتبه في قيام 5 أشخاص باختلاس 40 مليون دولار كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية للجيش الذي يعاني من نقص شديد في الذخيرة مع اقتراب الحرب مع روسيا من دخولها العام الثالث.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن البيان قولة، إنه يُشتبه في أن المجموعة، التي تضم مسؤولين سابقين وحاليين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع ورجال أعمال، قد استولت على ما يقرب من 1.5 مليار هريفنيا (40 مليون دولار) من أموال الدولة بدون أن توفر أيا من الـ 100 ألف قذيفة هاون بموجب عقد مع الجيش.ذكرت وكالة بلومبرج أن القضية الجديدة هي الأحدث في سلسلة فضائح تتعلق بمشتريات عسكرية والتي من شأنها أن تقوض جهود حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، للقضاء على عمليات فساد مرتبطة بالجيش.وتأتي قضية الاختلاس الجديدة في وقت ينقسم فيه داعمون غربيون بشكل متزايد حول المساعدات المستقبلية لأوكرانيا.