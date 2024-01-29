بلدية حولا: لعدم تصوير أي فيديوهات لمسرح العمليات والأماكن المستهدفة في البلدة

أشارت بلدية حولا، في بيان، الى أن "الحرب الدّائرة اليوم في جنوبنا الغالي أظهرت للجميع ما كشفته الأحداث وأشارت إليه قيادة المقاومة بأنّ العدو الصّهيونيّ يجمع معظم بياناته ومعلوماته من وسائل التّواصل الاجتماعيّ وقد شدّدت على عدم تصوير أي فيديوهات لمسرح العمليات والأماكن المستهدفة".

ولفتت البلدية، الى أننا "اليوم نطلب منكم أحبّتنا عدم أخد صور أو فيديوهات لأي مواطن _ فردية أو جماعية _ حفاظًا على سلامتكم وسلامة أهلنا الصّامدين، وكي لا تكونوا -دون أن تقصدوا - مصدر معلومات للعدوّ. ونحن كحريصين ومسؤولين عن أمن البلدة وأمن أبنائها وأرزاقهم، علينا جميعاً تحمّل المسؤوليات بعدم تقديم أي خدمة مجانيّة للعدوّ، خاصّة بعد ما جرى أمسفي بلدتنا من استهداف لتجمّع الشّبّان".