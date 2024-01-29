نيويورك تايمز تكشف مصدرا غير متوقع لأسلحة حركة حماس

خلص مسؤولون عسكريون ومخابرات إسرائيليون إلى أن عددًا كبيرًا من الأسلحة التي استخدمتها حماس في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول وفي الحرب في غزة جاءت من مصدر غير متوقع: الجيش الإسرائيلي نفسه، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.



ولسنوات ظل المحللون يشيروم إلى طرق التهريب تحت الأرض لتفسير كيف ظلت حماس مدججة بالسلاح على الرغم من الحصار العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة، لكن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة أظهرت مدى قدرة حماس على بناء العديد من صواريخها وأسلحتها المضادة للدبابات من آلاف الذخائر التي لم تنفجر عندما أطلقتها إسرائيل على غزة، وفقا لخبراء أسلحة واستخبارات إسرائيلية وغربية كما تقوم حماس أيضًا بتسليح مقاتليها بأسلحة مسروقة من القواعد العسكرية الإسرائيلية.



وكشفت المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها خلال أشهر من القتال أنه مثلما أخطأت السلطات الإسرائيلية في الحكم على نوايا حماس قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فقد قللت أيضاً من قدرتها على الحصول على الأسلحة.



والأمر الواضح الآن هو أن الأسلحة نفسها التي استخدمتها القوات الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة على مدى الأعوام السبعة عشر الماضية تُستخدم الآن ضدها. لقد مكنت المتفجرات العسكرية الإسرائيلية والأميركية حماس من إمطار إسرائيل بالصواريخ، وللمرة الأولى، اختراق البلدات الإسرائيلية من غزة.



يقول مايكل كارداش، النائب السابق لرئيس قسم إبطال مفعول القنابل في الشرطة الوطنية الإسرائيلية ومستشار الشرطة الإسرائيلية: "إن الذخائر غير المنفجرة هي المصدر الرئيسي للمتفجرات بالنسبة لحماس" مضيفا "إنهم يقطعون قنابل غير منفجرة من إسرائيل، وقنابل مدفعية من إسرائيل، ويتم استخدام الكثير منها بالطبع، وإعادة استخدامها لمتفجراتهم وصواريخهم".



ويقول خبراء الأسلحة إن ما يقرب من 10% من الذخائر عادة لا تنفجر، ولكن في حالة إسرائيل، قد يكون الرقم أعلى.وتشمل ترسانة إسرائيل صواريخ تعود إلى حقبة فيتنام، والتي أوقفتها الولايات المتحدة وقوى عسكرية أخرى منذ فترة طويلة.



وقال أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية، الذي تحدث، مثل الآخرين الذين تمت مقابلتهم في هذا المقال، بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل استخباراتية، إن معدل الفشل في بعض هذه الصواريخ يمكن أن يصل إلى 15٪.



وفي كلتا الحالتين، فإن سنوات من القصف المتقطع والقصف الأخير لغزة قد تناثرت في المنطقة آلاف الأطنان من الذخائر غير المنفجرة التي تنتظر إعادة استخدامها والقنبلة الواحدة التي تزن 750 رطلاً والتي لا تنفجر يمكن أن تتحول إلى مئات الصواريخ أو الصواريخ.



ولم ترد حماس على الرسائل التي تطلب التعليق. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ملتزم بتفكيك حماس لكنه لم يرد على أسئلة محددة حول أسلحة الحركة.



وكان المسؤولون الإسرائيليون يعلمون قبل هجمات تشرين الأول/أكتوبر أن حماس قادرة على إنقاذ بعض الأسلحة الإسرائيلية الصنع، لكن النطاق أذهل خبراء الأسلحة والدبلوماسيين على حد سواء.



كما عرفت السلطات الإسرائيلية أن مستودعات الأسلحة الخاصة بها كانت عرضة للسرقة وأشار تقرير عسكري صدر في أوائل العام الماضي إلى أن آلاف الرصاص ومئات الأسلحة والقنابل اليدوية قد سُرقت من قواعد سيئة الحراسة.



ومن هناك، قال التقرير، شق البعض طريقهم إلى الضفة الغربية، والبعض الآخر إلى غزة عن طريق سيناء لكن التقرير ركز على الأمن العسكري وقد تم التعامل مع العواقب وكأنها فكرة لاحقة: "نحن نزود أعداءنا بأسلحتنا الخاصة"، هكذا جاء في سطر واحد من التقرير، الذي اطلعت عليه صحيفة نيويورك تايمز.



وأصبحت العواقب واضحة في السابع من أكتوبر، فبعد ساعات من اختراق حماس للحدود، اكتشف أربعة جنود إسرائيليين جثة مسلح من حماس قُتل خارج قاعدة رعيم العسكرية وقال أحد الجنود إن الكتابة العبرية كانت مرئية على قنبلة يدوية على حزامه، وتعرف عليها على أنها قنبلة يدوية إسرائيلية مضادة للرصاص، وهي من طراز حديث.



واجتاح مقاتلون آخرون من حماس القاعدة، ويقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن بعض الأسلحة نُهبت وأُعيدت إلى غزة. وعلى بعد أميال قليلة، قام أعضاء فريق التدقيق الإسرائيلي بجمع واحد من الصواريخ الخمسة آلاف التي أطلقتها حماس في ذلك اليوم وبفحص الصاروخ، اكتشفوا أن متفجراته العسكرية جاءت على الأرجح من صاروخ إسرائيلي غير منفجر أطلق على غزة خلال حرب سابقة، وفقا لضابط مخابرات إسرائيلي.



وأظهرت هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الترسانة المرقّعة التي قامت حماس بجمعها معًا وتضمنت طائرات بدون طيار هجومية إيرانية الصنع وقاذفات صواريخ كورية شمالية الصنع، وهي أنواع الأسلحة التي من المعروف أن حماس تقوم بتهريبها إلى غزة عبر الأنفاق.



وتظل إيران المصدر الرئيسي لأموال حماس وأسلحتها لكن الأسلحة الأخرى، مثل المتفجرات المضادة للدبابات، والرؤوس الحربية لقاذفات آر بي جي، والقنابل الحرارية والعبوات الناسفة، تم إعادة توظيفها كأسلحة إسرائيلية، وفقًا لمقاطع فيديو حماس والمخلفات التي كشفت عنها إسرائيل.



وتتطلب الصواريخ والقذائف كميات هائلة من المواد المتفجرة، والتي يقول المسؤولون إنها أصعب مادة من حيث تهريبها إلى غزة.



ومع ذلك، أطلقت حماس الكثير من الصواريخ والقذائف في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لدرجة أن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" لم يتمكن من مواكبتها وضربت هذه الصواريخ البلدات والمدن والقواعد العسكرية، مما أتاح غطاء للمسلحين الذين اقتحموا إسرائيل وأصاب أحد الصواريخ قاعدة عسكرية يُعتقد أنها تضم ​​جزءًا من برنامج الصواريخ النووية الإسرائيلي.



وكانت حماس تعتمد ذات يوم على مواد مثل الأسمدة والسكر البودرة – والتي لا تتمتع بقوة المتفجرات العسكرية – لبناء الصواريخ لكن منذ عام 2007، فرضت إسرائيل حصارًا صارمًا، وقيدت استيراد البضائع، بما في ذلك الإلكترونيات ومعدات الكمبيوتر، التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة وقد أجبر هذا الحصار والحملة على أنفاق التهريب المؤدية إلى غزة وخارجها حماس على الإبداع.



وقد أصبحت قدراتها التصنيعية الآن متطورة بما يكفي لنشر الرؤوس الحربية للقنابل التي يصل وزنها إلى الفّي رطل، وجمع المتفجرات وإعادة استخدامها.



وقال إيال هولاتا، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي قبل التنحي مبكرا العام الماضي: "لديهم صناعة عسكرية في غزة، بعضها فوق الأرض، وبعضها تحت الأرض، وهم قادرون على تصنيع الكثير مما يحتاجون إليه”.



وقال مسؤول عسكري غربي إن معظم المتفجرات التي تستخدمها حماس في حربها مع إسرائيل يبدو أنها تم تصنيعها باستخدام ذخائر غير منفجرة أطلقتها إسرائيل وقال المسؤول إن أحد الأمثلة على ذلك هو فخ مفخخ أدى إلى مقتل 10 جنود إسرائيليين في ديسمبر/كانون الأول.



وكان الجناح العسكري لحركة حماس المعروف بكتائب القسام، قد تباهى بقدراته التصنيعية لسنوات عديدة وبعد الحرب مع إسرائيل عام 2014، أنشأت فرقًا هندسية لجمع الذخائر غير المنفجرة مثل قذائف الهاوتزر وقنابل MK-84 الأمريكية الصنع وتعمل هذه الفرق مع وحدات التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة للشرطة، مما يسمح للناس بالعودة بأمان إلى منازلهم كما أنها تساعد حماس على الاستعداد للحرب المقبلة.



وقال أحد قادة كتائب القسام لقناة الجزيرة في عام 2020: "هدفت استراتيجيتنا إلى إعادة توظيف هذه القطع وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة".



وقد أصدر الذراع الإعلامي للقسام مقاطع فيديو في السنوات الأخيرة تظهر بالضبط ما كانوا يفعلونه: نشر الرؤوس الحربية، واستخراج المواد المتفجرة - عادة مسحوق - وصهرها لإعادة استخدامها.



وفي عام 2019، اكتشف كوماندوز القسام مئات الذخائر على سفينتين عسكريتين بريطانيتين من حقبة الحرب العالمية الأولى غرقتا قبالة سواحل غزة قبل قرن من الزمان وتفاخر القسام بأن هذا الاكتشاف سمح له بصنع مئات الصواريخ الجديدة.



في وقت مبكر من الحرب الحالية، أظهر شريط فيديو لصواريخ القسام مسلحين يقومون بتجميع صواريخ ياسين 105 في منشأة تصنيع بدون شمس.



وقال أحمد فؤاد الخطيب، محلل سياسات الشرق الأوسط الذي نشأ في غزة: "إن الطريقة الأكثر أهمية بالنسبة لحماس للحصول على الأسلحة هي من خلال التصنيع المحلي"، مضيفا "إنه مجرد تعديل في الكيمياء ويمكنك صنع ما تريد تقريبًا".



وتقيد إسرائيل الاستيراد الجماعي لمواد البناء التي يمكن استخدامها لصنع الصواريخ والأسلحة الأخرى وقال الخطيب إن كل جولة جديدة من القتال تخلف وراءها أحياء من الأنقاض يستطيع المسلحون انتشال الأنابيب والخرسانة وغيرها من المواد القيمة منها.



حماس لا تستطيع أن تصنع كل شيء. بعض الأشياء يسهل شراؤها من السوق السوداء وتهريبها إلى غزة ولا تزال سيناء، المنطقة الصحراوية غير المأهولة إلى حد كبير الواقعة بين إسرائيل ومصر وقطاع غزة، مركزا لتهريب الأسلحة حيث تم اكتشاف أسلحة من الصراعات في ليبيا وإريتريا وأفغانستان في سيناء، وفقًا لتقييمات المخابرات الإسرائيلية.



ووفقاً لاثنين من مسؤولي المخابرات الإسرائيلية، كان هناك ما لا يقل عن اثني عشر أنفاقاً صغيرة لا تزال تعمل بين غزة ومصر قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول وقال متحدث باسم الحكومة المصرية إن الجيش المصري قام بدوره بإغلاق الأنفاق على جانبها من الحدود.وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني: “العديد من الأسلحة الموجودة حاليًا داخل قطاع غزة هي نتيجة التهريب من داخل إسرائيل”.



لكن شوارع غزة المحاصرة نفسها أصبحت على نحو متزايد مصدرا للأسلحة. وتشير تقديرات إسرائيل إلى أنها نفذت ما لا يقل عن 22 ألف غارة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وغالبًا ما تتضمن كل منها جولات متعددة، مما يعني أنه من المحتمل أن يتم إسقاط أو إطلاق عشرات الآلاف من الذخائر - والآلاف لم تنفجر.



وقال تشارلز بيرش، رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في غزة: "المدفعية والقنابل اليدوية والذخائر الأخرى - عشرات الآلاف من الذخائر غير المنفجرة ستبقى بعد هذه الحرب" وهذه "هدية مجانية لحماس".



المصدر : نيويورك تايمز