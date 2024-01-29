نفاد «الأكسجين» والأدوية من مستشفيات خان يونس

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من أن المنشآت الطبية باتت على شفا الانهيار في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة التي تتركز فيها الآن الحملة العسكرية الإسرائيلية، فيما احتدمت المعارك في أنحاء القطاع.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 165 فلسطينياً قتلوا وأُصيب 290 في الساعات الـ 24 الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للقتلى منذ 7 أكتوبر إلى 26422 قتيلاً و65087 مصاباً. وقال القدرة: «هناك عجز تام في النظام الصحي في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل».

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: إن الطواقم الطبية في مستشفى الأمل بخان يونس لن تتمكن من إجراء العمليات الجراحية بسبب نفاد إمدادات الأكسجين.

واستمر نزوح العائلات من خان يونس أمس. وسلك البعض طرقاً ترابية للاقتراب من مدينة رفح على الحدود مع مصر أو دير البلح شمالاً. واتجه آخرون غرباً إلى منطقة «المواصي»، حيث وصف السكان وضعهم بأنهم مكتظون في منطقة صغيرة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، نفاد مخزون الأكسجين الخاص بمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس. وحذرت الجمعية، في بيان صحفي، من خطورة نفاد الأكسجين، وعدم تمكن الطواقم الطبية من إجراء العمليات الجراحية جراء ذلك.

وفي مجمع «ناصر الطبي» بمدينة خان يونس، أعلنت وزارة الصحة نفاذ الأدوية، مضيفة أن عشرات الضحايا دفنوا في ساحته.

وقال القدرة: «نفاد العديد من أدوية التخدير والعناية المركزة في مجمع ناصر الطبي المحاصر، ونقص حاد وخطير في وحدات الدم».

وأضاف: «الأهالي اضطروا لدفن 150 من الوفيات في ساحة المجمع نتيجة حصاره، وما زال هناك 30 قتيلاً مجهول الهوية في ثلاجة الموتى».

وحذر القدرة من توقف عمل المولدات الكهربائية في المجمع خلال الأيام الأربعة القادمة نتيجة نقص الوقود.

وأشار إلى أن خزانات المياه داخل المجمع تعرضت للتلف والأعطال نتيجة إصابتها بشظايا ونيران الطائرات.

وقال عن ذلك: «تلف خزانات المياه أدى لتسرب المياه إلى المباني وقسم العناية المركزة، فضلاً عن نقصها في مركز غسيل الكلى». وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت، يوم الخميس الماضي، من فقدان حياة آلاف المصابين جنوب قطاع غزة، في حال توقف عددٍ من المرافق الطبية الرئيسية عن العمل بسبب تدهور الرعاية الطبية الطارئة ونفاد الأدوية.

وأشارت الوكالة إلى أن 14 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي، بينها 9 مستشفيات في الجنوب و6 في الشمال.