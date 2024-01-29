اخبار العالم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمالي بابوا غينيا الجديدة

0 نشر
واس - مورسبي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمالي بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة موروبي شمالي بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 68 كيلومترًا، من منطقة فينشهافن، وعلى عمق 62.8 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا