شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمالي بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة موروبي شمالي بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 68 كيلومترًا، من منطقة فينشهافن، وعلى عمق 62.8 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.