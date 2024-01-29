رفض محاولات المساس بأمن مصر والعرب

الشارقة - اميمة ياسر - أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري أحمد العوضي تأييد مصر لأي قرارات وإجراءات يتخذها الرئيس السيسي دفاعا عن فلسـ ـطين، ورفض محاولات المساس بأمن مصر والعرب.

وفي تصريح خاص لـRT اليوم، أكد اللواء العوضي، على أن مصر حكومة وقيادة وشعبا ضد محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي من قريب أو بعيد، وأن مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني بشرف في دعم حقوق الأشقاء في فلسـ ـطين.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية الإسـ ـرائيلية تمر بمرحلة هي الأصعب في تاريخها منذ نشأئها نتيجة للممارسات الإجـ ـرامية التي يمارسها العـ ـدوان الإسـ ـرائيلي في قطاع غـ ـزة.

ونوه بالتصريحات والادعاءات العـ ـدائية الكاذبة التي تأتي بين الحين والآخر على لسان الحكومة ومسؤولين في الكنيست الإسـ ـرائيلي وأمام محكمة العدل الدولية، في محاولة فاشلة منهم لإظهار تقصير من الجانب المصري في دخول المساعدات والإغاثات للأشقاء عن طريق معبر رفح.