ارتفاع حصيلة الإصابات في هجوم مُسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا إلى 34

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت القيادة المركزية في القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة إصابات الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في هجوم طائرة مسيرة استهدفت موقعا متقدما للقوات الأمريكية على الحدود “الأردنية ـ السورية” إلى 34 مصابا على الأقل.

وذكرت القيادة المركزية، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أنه من المتوقع ارتفاع أعداد المصابين، موضحة أن القاعدة العسكرية تضم نحو 350 عنصرا من القوات الأمريكية يقومون بدعم التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكان ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا، أمس الأحد، في هجوم بمسيرة استهدف قاعدة الدعم اللوجستي “في البرج 22” التابع لشبكة الدفاع الأردنية.

وأدان الأردن أمس الأحد “الهجوم الإرهابي” الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين، وجرح آخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة “خطر الإرهاب” وتأمين الحدود.