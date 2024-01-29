مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة فوق سماء البرازيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير أخبارية بأنه لقي 7 أشخاص مصرعهم، بعد تحطم طائرة صغيرة كانوا يستقلونها في منطقة ريفية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل حسبما ذكرت السلطات.

ووفقًا لموقع الشرق الاخبارى، سقطت الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت كامبيناس في ساو باولو، بعد أن تفككت في الهواء حوالي الساعة 10.30 في مدينة إيتابيفا التعدينية، حسبما قال مسؤولو الإطفاء في ميناس جيرايس.

فيما أوضح المسؤولون، أن 7 أشخاص كانوا في الطائرة "عثِر عليهم ميتين"، بعدما كانوا تحدثوا في بادئ الأمر عن العثور على ثلاث جثث بين حطام الطائرة.

وتظهر صور التقطها سكان محليون، حطام الطائرة بعيد سقوطها على تلة مغطاة بالعشب والأشجار، وتم تداولها على وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام البرازيلية.

ولا يزال خبراء من الشرطة المدنية بالولاية، إضافة إلى أفراد من مركز التحقيق والوقاية في حوادث الطيران، يعملون في الموقع لتحديد أسباب الحادث.