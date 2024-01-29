افتتاح معرض الدفاع العالمي في الرياض الأحد بمشاركة 75 دولة

ياسر رشاد - القاهرة - انهت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعوديه استعداداتها لإقامة معرض الدفاع العالمي 2024، الأحد القادم ولمدة 4 أيام. يحضر المعرض أبرز صُناع القرار في مجالات الدفاع والأمن في العالم، حيث يتم استعراض أحدث التقنيات المستقبلية في قطاع الصناعات العسكرية.

وتستهدف النسخة الثانية من "المعرض" الذي يعد أحد أبرز معارض الدفاع والأمن في العالم، حضور أكثر من 750 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 75 دولة، وأكثر من 500 وفد رسمي، فضلاً عن 100 ألف زيارة من الداخل والخارج، على مساحة عرض تبلغ 47 ألف متر ، مُقسمة إلى صالات عرض وأجنحة للضيافة ولقاءات للمشترين والعارضين، ضمن مساحة كلية للمعرض ومنصات العروض والطيران تبلغ أكثر من 800 ألف متر مُربع، وتتضمَّن مدرجاً للطائرات والعروض الحية بطول 2700 متر وعرض 50 متراً.

ويهدف "المعرض" إلى تعزيز موقع المملكة بصفتها وجهة عالمية رائدة في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية من خلال دفع عجلة التوطين والتصنيع الدفاعي محلياً، وتبادل الخبرات التصنيعية والاستفادة من أحدث التقنيات وتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات العسكرية.

كما يستعرض مستقبل مجالات الدفاع الـ5 في البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وأحدث أنظمة التوافق العملياتية حول العالم، فضلاً عن أحدث الطرازات من الطائرات الحربية والمُسيرة والأقمار الصناعية العسكرية.

ويستحدث المعرض في نسخة 2024، العديد من الأفكار والبرامج الجديدة، منها: "منصة مستقبل الدفاع" المخصصة لاستعراض دور التكنولوجيا وبحث إمكانات التقنيات الحالية والمستقبلية عبر 3 أنشطة رئيسة هي منصة البحث والتطوير للتعرف على الجامعات والمراكز التي ترسم مستقبل صناعة الدفاع والأمن، ومنصة الابتكار التي تجمع روّاد المستقبل والمؤسسات الناشئة، وقاعة العرض الرئيسة التي تجمع المبتكرين بالمستثمرين لاستعراض الأفكار عبر العروض التقديمية. ويسعى المعرض من خلال منصة "الدفاع للفضاء"، إلى تسليط الضوء على أهمية الفضاء وتأثيره على جميع جوانب الأمن والدفاع.

يقام على هامش المعرض منتدى مستقبل الدفاع لمدة 5 أيام بموضوعات ومحاور مختلفة تشمل لقاء قادة الدفاع، ولقاء استعراض تقنيات مستقبل الدفاع البحري والأمن السيبراني والفضاء، كما سيتضمن المنتدى الإعلان عن الفائزين بجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، وبرنامج مواهب المستقبل فيما يستضيف "برنامج المرأة في الدفاع"، نخبة من القيادات النسائية من مختلف دول العالم، لإبراز إنجازات المرأة، وكيفية مساهمتها في قطاع صناعة الدفاع والأمن عالمياً.