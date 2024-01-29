قرار جديد بشأن استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قال بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات، الذي انعقد أمس، برئاسة وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، تابع موقف دراسة الجدوى المُتكاملة التي تم إعدادها لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن موقف الدراسة يهدف إلى البدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد، لإنشاء مزارع نموذجية تخصصية علمية، بالإضافة إلى متابعة خطوات البدء في المشروع خلال الفترة القادمة، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لتنمية إقليم جنوب الصعيد.

في سياق متصل، وافق المجلس الأعلى للجامعات على التوصيات المُتعلقة بالآليات المطلوبة لتنفيذ مقترح تطوير وإعادة هيكلة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية وتأسيس الشركات الجامعية.

وتابع المجلس أيضًا ما تم تنفيذه بالمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.