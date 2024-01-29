انت الان تتابع خبر توضيح عن خروج "علي الحمادي" من قائمة مباراة الأردن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480217-638421218514482919.jpeg
وقال التحاد في بيان ورد لـ"الخليج 365"، "يغيب لاعبُ مُنتخبنا الوطنيّ «علي الحمادي» عن المُشاركةِ في مباراة اليوم الاثنين أمامَ منتخبِ الأردن، وذلك بعد تعرضه إلى آلامٍ في أسفلِ الظهر في آخر وحدةٍ تدريبيةٍ".
وأضاف الاتحاد، "وعلى إثرها فضّل الجهازُ الطبيّ منحه قسطاً من الراحةِ لحين تماثله للشفاءِ، والعودةِ إلى التدريبات".
ويواجه المنتخب العراقي اليوم الاثنين منتخب الأردن في إطار الدور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2024-01-29 | 11:42
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الخليج 365 – رياضة
أصدر اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، بيانا يوضح فيه أسباب عدم استدعاء اللاعب علي الحمادي الى مباراة الأردن، مبينا ان اللاعب يعاني من "آلام".
وقال التحاد في بيان ورد لـ"الخليج 365"، "يغيب لاعبُ مُنتخبنا الوطنيّ «علي الحمادي» عن المُشاركةِ في مباراة اليوم الاثنين أمامَ منتخبِ الأردن، وذلك بعد تعرضه إلى آلامٍ في أسفلِ الظهر في آخر وحدةٍ تدريبيةٍ".
وأضاف الاتحاد، "وعلى إثرها فضّل الجهازُ الطبيّ منحه قسطاً من الراحةِ لحين تماثله للشفاءِ، والعودةِ إلى التدريبات".
ويواجه المنتخب العراقي اليوم الاثنين منتخب الأردن في إطار الدور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.