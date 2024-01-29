إقامة "مطبخ إنساني" لإعداد وجبات يوميا بالشيخ زويد لنقلها إلى قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وافق مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، خلال اجتماعه برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس المجلس، على إقامة وتشغيل "مطبخ إنساني" بمدينة الشيخ زويد تجهز فيه وجبات يوميًّا ويتم نقلها إلى قطاع غزة.

وبحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين، وافق مجلس إدارة الهلال الأحمر أيضا على اتخاذ التنسيقات اللازمة لتكثيف جهود الهلال الأحمر المصري ومعاونة نظيره الهلال الأحمر الفلسطيني داخل قطاع غزة لما له من أبعاد مختلفة تأكيدًا على الدور الريادي للدولة المصرية.

كما وافق على دعم سرعة الاستجابة وضمان استدامة الخدمات الإنسانية المقدمة على المدى الطويل، وإبراز دور الهلال الأحمر المصري كشريك فاعل مع العديد من المؤسسات والمنظمات التي تعمل داخل غزة، وفقا للبيان.

وشهد الاجتماع مناقشة جدول الأعمال، حيث تم اعتماد الميزانية المقترحة بشأن تعزيز قدرات الهلال الأحمر المصري في الاستجابة داخل قطاع غزة، واستمرار إقامة المخيمات وفق المراحل المدرجة في خطة التشغيل.

واستعرضت القباج حجم المساعدات التي قدمت لغزة منذ بدء الأزمة وحتى الأيام الماضية عبر 40 دولة، و13 منظمة دولية بإجمالي 111490 طنا دخلت عبر 7179 شاحنة ، تنوعت بين المساعدات الغذائية والإمدادات الدوائية ومستلزمات الإعاشة.

ومثلت المساعدات التي قدمت عبر الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني 37220 طناً من إجمالي المساعدات، وفقا للبيان.

وحضر الاجتماع الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري إزاء الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، وهذا ما يشهد له الجميع سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي من المنظمات الأممية، وفقا للبيان.

وأكدت الوزيرة أن هناك عملاً مستمراً في تطوير الجهود ودعم المتطوعين دعمًا للجمعية في تحقيق رسالتها الإنسانية السامية.