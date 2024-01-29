الحكم بحبس طالبة وزوجها العرفي عامين بتهمة الإجهاض بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا_عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة قسم قنا برئاسة المستشار عبد الناصر عسران القاضى بمحكمة قنا الإبتدائية، ومحمود الغرباوي رئيس النيابة وبإشراف زياد ضياء مساعد نيابة قسم قنا الجزئية وأمانة سر محمد حامد الشريف رئيس القلم الجنائي بنيابة قسم قنا، بحبس طالبة بجامعة جنوب الوادي وشاب غيابيًا عامين وغرامة مالية 5 آلاف جنيه بتهمة الإجهاض.

كانت البداية في شهر أكتوبر من عام 2023 الماضي، عندما استقبلت مستشفى قنا الجامعي "المعبر" طالبة بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي عندما تعاني من نزيف وحامل في جنين عمره 17 أسبوع متوف واستخدامها حبوب أدت إلى وفاته.

وبسؤال الطالبة أدلت أنها متزوجة من المتهم الثاني عرفيا وعندما حملت وعدها بأنه سوف يتقدم لخطبتها بشكل رسمي لأسرتها وأعطاها حبوب على أنها فيتامينات تساعدها في الحمل ورفضت اتهامه أمام الجهات المختصة.

جرى استدعاء المتهم الثاني والذي أنكر إعطاءها أي حبوب وعرضها على الطبيب الشرعي ومنها إحالة القضية إلى محكمة قسم قنا والتي قضت بحبس المتهمين غيابيًا عامين وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة الإجهاض باستخدام حبوب.