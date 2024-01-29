حصيلة شهداء غزة تصل إلى 26637

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوضع الصحي في مستشفيات قطاع غزة حرج للغاية خاصة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ظل منع الاحتلال نقل الشهداء والجرحى للمستشفى، والنقص الحاد في المستلزمات الطبية.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 700 ألف فلسطيني أصيبوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي بالأمراض الجلدية والوباء الكبدي، بسبب التكدس في مراكز الإيواء التي نزح إليها، نحو مليوني فلسطيني للاحتماء من القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 115 على التوالي.
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