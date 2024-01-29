الدفاع الروسية تسقط 34 طائرة أوكرانية خلال الـ 24 الساعة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، 34 طائرة أوكرانية دون طيار، وقذيفة واحدة من طراز "هيمارس".

جاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا من طراز "هيمارس"، ودمرت 34 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بلدات نيركوفو، وزولوتاريفكا، وبيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومارفوبول، وبولوغي في مقاطعة زابوروجيه، ورادينسك وأليوشكي في مقاطعة خيرسون".

وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمركبات الجوية دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية، في غضون 24 ساعة، ضربت مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود، فضلاً عن القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 109 مناطق.

ومنذ بداية العملية الخاصة بلغت خسائر القوات الأوكرانية، 568 طائرة عسكرية، 265 طائرة هليكوبتر، 11345 مركبة جوية دون طيار، 456 نظام صواريخ مضادة للطائرات، 14817 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1211 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، 7892 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وأيضا 18007 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.