جنوب أفريقيا تكرم أسماء الصحفيين القتلى في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - تجمع صحفيون مقيمون في جنوب أفريقيا ومتظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في جوهانسبرج، لتكريم الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الصراع في غزة.

ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، ما لا يقل عن 83 صحفيا وعاملا إعلاميا حياتهم منذ بدء النزاع.

ويشمل ذلك 76 صحفيا فلسطينيا، وأربعة صحفيين إسرائيليين، وثلاثة صحفيين لبنانيين.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، ناقش الحضور، بمن فيهم الصحفيون، التحديات التي يواجهها الصحفيون، وتطرقوا إلى مفهوم الموضوعية.

وشدد ديشني سوبراماني، منظم الوقفة الاحتجاجية، على تأثير الصراع المستمر على قدرة الصحفيين على الحفاظ على الموضوعية.

وقالت: "(الموضوعية) هي حتى في أذهان الصحفيين ، خاصة وأن هذه الإبادة الجماعية تحدث ، ولسنا متأكدين حقا إلى أين نذهب وكيف نقول الأشياء لذلك كانت محادثة مؤثرة للغاية ، وأنا سعيد حقا لأننا أجريناها ".

في قطاع غزة، تحت حكم حماس، أبلغت وزارة الصحة عن 26,083 حالة وفاة وأكثر من 64,400 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتمثل هذه الفترة شن هجوم مفاجئ شنه مسلحون من غزة في جنوب إسرائيل، مما أسفر عن سقوط حوالي 1,200 ضحية وحوالي 250 رهينة.

اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بالإبادة الجماعية واتصلت بمحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا ، سعيا لاتخاذ تدابير مؤقتة أثناء سير القضية.

وتشمل هذه الإجراءات وقف الهجوم الإسرائيلي، وتزويد سكان غزة بإمكانية الوصول إلى المساعدات، وضمان اتخاذ "تدابير معقولة" لمنع الإبادة الجماعية.

تعكس الوقفة الاحتجاجية في جوهانسبرغ التضامن مع الضحايا وترفع الوعي بالتحديات التي يواجهها الصحفيون الذين يغطون النزاع.