تنفيذي كوستي بالسودان يشهد عملية ضرب النار معسكر الاحتياطي

ياسر رشاد - القاهرة - شهد ابوعبيدة عمر عجبين، المدير التنفيذي لمحليه كوستي رئيس لجنة الأمن بالمحلية في السودان، بمعسكر الوساع للتدريب العسكري عمليات ضرب النار للكتيبة الاستراتيجية الأولي لقوات الاحتياط بكوستي .

بحضور رئيس الهيئة الشبابية لدعم القوات المسلحة الدكتور فتحي تيه ومقرر لجنة المقاومة الشعبية بمحلية كوستي الدكتور وليد برير

وقال المدير التنفيذي لمحلية كوستي في تصريح لوكالة الأنباء السودانية، إن إعداد هذه الكتيبة يأتي ضمن خطة تأمين المحلية ودعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسلحة.

وأكد ان هذه الكتيبة تم تدريبها علي الأسلحة المتقدمة لحماية الأرض والعرض مشيرا إلى أن هذه الكتيبة ستتبعها كتائب أخري حتى تكون رصيد استراتيجي لقوات الاحتياطي .

وابان ابوعبيدة أن المحلية واستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة دربت أكثر من ثلاثة آلاف مستنفر من الرجال والنساء يشاركون حاليا في القتال مع القوات المسلحة وتأمين الارتكازات بمداخل المحلية.

وقال إن هذه الكتيبة ستشارك في الطوافات الليلية لتأمين المدينة والارتكازات ، وعبر عن شكره لكل الذين شاركوا في إعداد وتدريب القوة العسكرية