أوضاع غزة في صلب الاتصال الهاتفي بين أمير قطر وبايدن

القاهرة - كتب محمد نسيم - تلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم الجمعة 26 يناير 2024 ، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن جرى، خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على جهود ومساعي دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية بشأن الأوضاع في غزة.

من جانبه، أكد أمير قطر على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين في غزة وحمايتهم، واستمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمنا سموه دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.

كما جرى بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.





المصدر : وكالات