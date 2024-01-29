3 جثث ومصابان.. الجيزة على صفيح ساخن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة ملقاة بالشارع أثارت شكوك رجال المباحث بأبو النمرس جنوب الجيزة إلا أن الكشف الطبي أرجع سبب وفاة صاحب الـ40 سنة لتناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة وإصابته بهبوط في الدورة الدموية.

المركز ذاته شهد شروع شاب في قتل مزارع غرز سكينه في صدره بسبب مشادة كلامية على ركنة سيارة، وألقت الشرطة القبض على المتهم ويخضع المصاب للعلاج وحالته غير مستقرة.

مباحث قسم شرطة الشيخ زايد تفحص جثة رجل يدعى "محمد.ا.ح." يرتدي ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية والاشتباه في تناوله مادة مخدرة.

في كرداسة، لقي سائق سيارة نقل مصرعه إثر سقوط حمولة السيارة من الألومنيوم عليه في أثناء تفريغها أمام إحدى المنشآت الصناعية وأودعت الشرطة جثته ثلاجة المستشفى.

أسفل كوبري الجامعة غرب الجيزة، شرع شاب في التخلص من حياته قفزًا في نهر النيل بسبب مروره بضائقة نفسية لكن يقظة وسرعة تدخل قوات الإنقاذ النهري كتبت له النجاة.