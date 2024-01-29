حزب الله: استهداف تجمع لجنود العدو في تلة الطيحات وفي محيط نقطة الجرداح

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (06:00) من مساء يوم الاثنين 29-01-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه استهدف ‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (06:30) من مساء يوم الاثنين 29-01-2024، انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ "بركان" وأصابوه إصابة مباشرة.