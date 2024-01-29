انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يدعو لضرورة حسم تشكيل الحكومات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان، أن "الاطار التنسيقي عقد، مساء اليوم الاثنين، بمكتب محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة، يوم الاثنين ٢٠٢٤/١/٢٩، اجتماعه الاعتيادي، لمناقشة اخر التطورات السياسية والامنية في البلاد".



وتطرق الاجتماع بحسب البيان إلى "ضرورة حسم تشكيل الحكومات المحلية في بغداد والمحافظات، لضمان استمرار تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين".

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.