الهلال يهزم إنتر ميامي بحضور ميسي

تمكن فريق الهلال السعودي من تحقيق الفوز على منافسه إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4-3 ضمن فاعليات موسم كأس الرياض 2024.



تقدم الهلال في الدقيقة العاشرة عن طريق ميتروفيتش، وعزز زميله عبد الله الحمدان التفوق في الدقيقة 13.

وقلص لويس سواريز الفارق في الدقيقة 34، ووسع ديلجادو الفارق مجددا في الدقيقة 44.

وبصم ليونيل ميسي على الهدف الثاني للفريق الأمريكي من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وسجل ديفيد رويز التعادل في الدقيقة 55 فيما جاء هدف الانتصار المثير بأقدام مالكوم في الدقيقة 88.