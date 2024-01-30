يقدم زوجته لراغبي المتعة.. ضبط عامل يقود شبكة لتبادل الزوجات في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة في منطقة شرق الدلتا، الإثنين، القبض على عامل وزوجته في إحدى قرى مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بعدما قدم العامل زوجته لراغبي المتعة الحرام بمقابل مالي وأنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لدعوة الآخرين لتبادل الزوجات وممارسة أعمال الرذيلة.

وردت معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة حول "علاء. ع. ح" 40 عاما، عامل عادي مقيم بقرية نجير مركز دكرنس، متهم بتسهيل أعمال الدعارة لزوجته وتدعى "هبة.ع.ع" 33 عامًا - ربة منزل، عن طريق إنشاء وإدارة صفحة على "فيسبوك"، للتواصل مع راغبي المتعة الحرام والإعلان عن وتسهيل فكرة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات.

وبتقنين الإجراءات وبناءً على توجيهات مدير الإدارة العامة لحماية الآداب العامة جرى تشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة، وضبط المتحرى عنهما حال تواجدهما أمام مقابر جديلة -بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.

وعُثر بحوزة المتهمين على 2 هاتف محمول كانا بحوزتهما ومبلغ مالي قدره 300 جنيه مصري بحوزة المتهم الأول متحصلات أعمالهما في الدعارة.

وبمواجهتهما أقرا بجريمتهما، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.