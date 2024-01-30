إدعى الجنون.. القبض على شخص خرب الأعمال الديكورية بشوارع البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

ألقت شرطة مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة القبض علي شخص بسبب أعمال تخريب نفذها للقطع الديكورية بمطلع الكوبري العلوي.

وادعى المتهم معاناته من مرض نفسي دفعه للقيام بهذه الأعمال التخريبية، إلا أنه بعد عرضه على الجهات الطبية المختصة لتوقيع الكشف عليه، تبين تمتعه بكامل قواه العقلية وأنه لا يعاني من أية أمراض نفسية.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة ورفع أي آثار ناجمة عن هذا العمل الخسيس، مؤكدة الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه تخريب الممتلكات العامة أو تعطيل مصالح المواطنين، والإساءة للمظهر الحضاري للمدينة والإضرار بالأمن والسلم المجتمعي.