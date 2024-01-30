الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 21 طائرة مسيّرة أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنّ منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية 21 طائرة مسيّرة أوكرانيّة فوق أراضي شبه جزيرة القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا. وأوضحت أنّه "دمّرت الدفاعات الجوية 21 مسيّرة أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم (11 مسيّرة) ومناطق بيلغورود (5 مسيّرات) وبريانسك (3 مسيّرات) وكالوغا (مسيّرة واحدة) وتولا (مسيّرة واحدة)"، دون أن تذكر وقوع أضرار. ودخل الهجوم الروسي في أوكرانيا، والذي بدأ في 24 شباط 2022، شتاءه الثاني.

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