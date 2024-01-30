"حماس": جريمة جنين لن تمر دون رد والمقاومة لن ترهبها الاغتيالات

أشارت حركة "حماس"، تعليقًا على قتل قوّة إسرائيلية 3 من عناصر "القسام" في مستشفى ابن سينا في جنين، إلى أنّ "إقدام الاحتلال على إعدام 3 مواطنين بالرصاص داخل مستشفى وأحدهم على سرير المرض جريمة حرب متكاملة الأركان".

ولفتت إلى أنّ "جريمة جنين لن تمر دون رد والمقاومة لن ترهبها الاغتيالات أو تفت في عضدها جرائم العدو الجبان".

وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"- كتيبة جنين، عن "ارتقاء عدد من مجاهدينا، بعملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة من المستعربين تسللت لمستشفى ابن سينا في جنين".

وأوضحت مصادر من داخل المستشفى لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن "نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة الاسرائيلية الذين تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني، تسللوا الى المستشفى فرادا واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت".