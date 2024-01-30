انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته الـ4 من السنـة التشريعية الثالثة.. تتضمن 11 فقرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (4) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، دون ذكر عدد النواب الحاضرين.وتتضمن هذه الجلسة 11 فقرة بينها التصويت على مشروع قانون المساعدة القانونية، بحسب ما نشرته الدائرة الإعلامية.

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