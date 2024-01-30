التقى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل السفير الروسي أليكساندر روداكوف، وتباحث الجانبان حول الحراك الرئاسي المستجد و الحلول المطروحة للخروج من الوضع الحالي. واشارت اللجنة المركزية للاعلام في" التيار الوطني الحر" الى ان "السفير الروسي وجه دعوة لباسيل من أجل المشاركة في المؤتمر الذي ينظمه حزب روسيا الموحدة الحاكم في موسكو الشهر المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل تسلم من روداكوف دعوة للمشاركة في مؤتمر في موسكو الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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