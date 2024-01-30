انت الان تتابع خبر حماس تدرس مقترح فرنسي لوقف اطلاق النار في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الحركة في بيان، إن "رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، يؤكد أن "الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في الاجتماع، وأنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان الغاشم على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليا إلى خارج القطاع".يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26751 قتيلا، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.

وأكدت الوزارة إصابة 65636 شخصا منذ اندلاع الحرب.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، فيما "يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

