الملايين بحاجة ماسة إلى الغذاء في منطقة تيغراي الإثيوبية

ياسر رشاد - القاهرة - يتلقى جزء صغير فقط من المحتاجين في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا مساعدات غذائية، وفقا لمذكرة مساعدات اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، بعد أكثر من شهر من استئناف وكالات الإغاثة تسليم الحبوب بعد توقف طويل بسبب السرقة.

وكان 14%، من 3.2 مليون شخص مستهدفين بالمساعدات الغذائية من قبل الوكالات الإنسانية في المنطقة هذا الشهر قد حصلوا عليها بحلول 21 يناير، وفقا لمذكرة مجموعة تيغراي للأغذية، وهي مجموعة من وكالات الإغاثة التي يشترك في رئاستها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومسؤولون إثيوبيون.

وتحث المذكرة الجماعات الإنسانية على "توسيع نطاق عملياتها على الفور"، محذرة من أن "الفشل في اتخاذ إجراءات سريعة الآن سيؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية خلال موسم العجاف، مع احتمال فقدان الأطفال والنساء الأكثر ضعفا في المنطقة".

أوقفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة المساعدات الغذائية إلى تيغراي في منتصف مارس من العام الماضي بعد اكتشاف مخطط "واسع النطاق" لسرقة الحبوب الإنسانية. تم تطبيق التعليق على بقية إثيوبيا في يونيو.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن السرقة قد تكون أكبر عملية تحويل للحبوب على الإطلاق وألقى المانحون الإنسانيون باللوم على مسؤولي الحكومة الإثيوبية والجيش في البلاد في عملية الاحتيال.

ورفعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الوقف المؤقت في ديسمبر كانون الأول بعد إدخال إصلاحات للحد من السرقة لكن سلطات تيغراي تقول إن الغذاء لا يصل إلى من يحتاجون إليه.

وقال اثنان من عمال الإغاثة لوكالة أسوشيتد برس إن النظام الجديد - الذي يتضمن تركيب أجهزة تتبع GPS لشاحنات الطعام والبطاقات التموينية مع رموز QR، قد أعيقت بسبب المشكلات الفنية ، مما تسبب في تأخير. كما تعاني وكالات الإغاثة من نقص الأموال.

وقال عامل إغاثة ثالث إن توقف المساعدات الغذائية واستئنافها البطيء يعني أن بعض الناس في تيغراي لم يتلقوا مساعدات غذائية منذ أكثر من عام.

قال عامل الإغاثة: "لقد مروا بجولات متعددة من التسجيل والتحقق، لكن لم يتم التوزيع الفعلي بعد.

تحدث عمال الإغاثة إلى وكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى الصحافة.

يحتاج حوالي 20.1 مليون شخص في جميع أنحاء إثيوبيا إلى الغذاء الإنساني بسبب الجفاف والصراع والاقتصاد المتعثر. وأدى توقف المساعدات إلى ارتفاع مستويات الجوع إلى أبعد من ذلك.

حذر نظام الإنذار المبكر بالمجاعة الذي تموله الولايات المتحدة من أن مستويات أزمة الجوع أو ما هو أسوأ "متوقعة في شمال وجنوب وجنوب شرق إثيوبيا طوال عام 2024 على الأقل".

وقد وصف رئيس سابق لبرنامج الأغذية العالمي مستويات الجوع هذه بأنها "تسير نحو المجاعة".

وفي منطقة أمهرة المجاورة لتيغراي، يعيق التمرد الذي اندلع في أغسطس تحركات العاملين في المجال الإنساني ويجعل عمليات التوزيع صعبة، في حين أن العديد من مناطق إثيوبيا قد دمرت بسبب الجفاف الذي دام عدة سنوات.

تتراوح معدلات سوء التغذية بين الأطفال في أجزاء من مناطق عفار وأمهرة وأوروميا في إثيوبيا بين 15.9٪ و 47٪ ، وفقا لعرض تقديمي قدمته مجموعة التغذية الإثيوبية وراجعته وكالة أسوشيتد برس. وتبلغ النسبة بين الأطفال النازحين في تيغراي 26.5٪. ويشترك في رئاسة مجموعة التغذية الإثيوبية منظمة الأمم المتحدة للطفولة والحكومة الفيدرالية.

وكانت تيغراي، التي يقطنها 5.5 مليون نسمة، مركزا لحرب أهلية مدمرة استمرت عامين أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وامتدت إلى المناطق المجاورة.

واتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية باستخدام "التجويع كوسيلة من وسائل الحرب" من خلال تقييد المساعدات الغذائية إلى تيغراي خلال الصراع الذي انتهى في نوفمبر 2022 باتفاق سلام.

أدى استمرار انعدام الأمن إلى زراعة 49٪ فقط من الأراضي الزراعية في تيغراي خلال موسم الزراعة الرئيسي العام الماضي ، وفقا لتقييم أجرته وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلطات الإقليمية ، واطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس.

كان إنتاج المحاصيل في هذه المناطق 37٪ فقط من الإجمالي المتوقع بسبب الجفاف. وفي بعض المناطق، كانت النسبة منخفضة تصل إلى 2 في المائة.

ودفع الحصاد الضعيف سلطات تيغراي إلى التحذير من "مجاعة تتكشف" يمكن أن تضاهي كارثة 1984-1985 التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في شمال إثيوبيا ما لم يتم توسيع نطاق الاستجابة للمساعدات على الفور.

ومع ذلك، تنفي الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجود أزمة جوع كبيرة. عندما دق زعيم تيغراي، غيتاشيو رضا، ناقوس الخطر بشأن وفيات الجوع الجماعي التي تلوح في الأفق الشهر الماضي، رفض متحدث باسم الحكومة الفيدرالية التقارير باعتبارها "غير دقيقة" واتهمه ب "تسييس الأزمة".