انت الان تتابع خبر اعتقال متهم حاول حرق أحد المنازل في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ان تلقت المفرزة نداء من السيطرة المركزية بوجود شخص مجهول يروم حرق دار لأحد المواطنين، على الفور توجهت دوريات النجدة الى مكان الحادث وانتشرت بالشوارع الرئيسية وداخل الازقة الفرعية بحثا عن الشخص المطلوب ومن خلال البحث والتحري تمكنوا من العثور عليه ومطاردته حتى إلقاء القبض عليه".



وأضافت، انه "تم تسليم المتهم الى الجهات الأمنية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقا للقانون".

