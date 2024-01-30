انت الان تتابع خبر بعد حذف صورها الفاضحة.. اكس ترفع الحظر عن تايلور سويفت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جو بيناروك رئيس العمليات التجارية في "إكس" في بيان الاثنين، إنه تم إعادة تفعيل البحث وستظل منصة التواصل الاجتماعي "منتبهة لأي محاولة لنشر هذا المحتوى وسنزيله إذا وجدناه".

وبينما كان المستخدمون يبحثون عن اسم تايلور سويفت على "إكس" (تويتر سابقا)، عصر الأحد تلقوا رسالة تقول "حدث خطأ ما حاول إعادة التحميل"، ووصف بيناروك هذا الإجراء بأنه مؤقت وتم تنفيذه "بحذر شديد".



وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن صورة واحدة لسويفت التي منحتها مجلة تايم لقب "شخصية العام" في 2023، حققت 47 مليون مشاهدة قبل تعليق الحساب.

وجاء الحظر على البحث بعد تدخل البيت الأبيض يوم الجمعة إذ وصف الصور المزيفة بأنها "مثيرة للقلق" وشدد على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية منع انتشار مثل هذا المحتوى المضلل.

وقال موقع "ذا فيرج" في وقت سابق إن منصة "إكس" ألغت مؤقتا البحث عن صور المغنية الأمريكية تايلور سويفت وذلك بعد أن أطلق البيت الأبيض تحذيرا من صور إباحية مفبركة انتشرت للنجمة عبر وسائل التواصل.

