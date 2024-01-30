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إيران - إعدام 4 أشخاص بتهمة التجسس لصالح الموساد

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القاهرة - كتب محمد نسيم - أعدمت إيران اليوم الاثنين 29 يناير 2024 ،  4 أشخاص أدينوا بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابر الإسرائيلي "الموساد".

وذكرت وكالة فارس للأنباء، أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من محمد فرامزي ومحسن مظلوم ووفا آذربار وبيجمان فاتحي، في ساعات الصباح.

وكانت السلطات الإيرانية قالت إن الأشخاص الأربعة ينتمون لتنظيم "كومله" المناهض للنظام وتسللوا إلى إيران عبر شمال العراق، وتم القبض عليهم بينما كانوا يعدون لهجوم على مصنع للصناعات الدفاعية في أصفهان.

وحُكم على الأشخاص الأربعة بالإعدام في 18 سبتمبر/ أيلول 2023، بتهمة التعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد". 

المصدر : وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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