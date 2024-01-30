ضحية للتعذيب على ضفاف "نيل أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف غموض مقتل شاب مجهول الهوية عثر على جثته على ضفاف نهر النيل مركز أطفيح جنوب المحافظة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية بدائرة المركز.

المعاينة الأولية بينت مقتل شاب نتيجة تعذيب لاسيما آثار عنف بالوجه وتكبيل يديه بالحبال فضلا عن طريقة التخلص من الجثمان.

فريق بحث شكله العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب يعكف على فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية الضحية وفحص علاقاته وآخر مشاهدة له وصولا للجاني.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي للتشريح وتحديد سبب الوفاة وباشرت النيابة العامة التحقيق.