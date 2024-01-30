حبس سائق تاكسي دهس شقيقه انتقامًا منه في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قرر أحمد سلطان، وكيل نيابة قسم ثان المنصورة، تحت إشراف المستشار محمد الشاذلي، مدير النيابة، والمستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس سائق تاكسي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقه الأكبر، ودهسه بسيارته انتقامًا منه بسبب الخلافات بينهما على ميراث منزل، بمنطقة كفر البدماص.

واعترف المتهم "سامح.س.ا" 45 عامًا، تفصيليًا أمام النيابة العامة، بارتكاب الجريمة بسبب خلاف بينه وبين شقيقه على ميراث منزل، مشيرًا إلى أن شقيقه كان دائم رفض إعطاءه حقه الشرعي في الميراث، فقرر الانتقام منه والتخلص من حياته.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بإصابة شخص بعدما دهسه شقيقه بسيارته، بمنطقة كفر البدماص دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة برئاسة المقدم دكتور كريم عبد الرازق، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة "محمد. س. أ" 49 عامًا، بكسر بالفخذ وكدمات متنوعة وتوفي عقب وصوله المستشفى.

وبسؤال أحد شهود الواقعة، أكد أن السيارة التي دهسته تاكسي قيادة شقيق المصاب الأصغر ويدعى "سامح" 42 عامًا، سائق، بسبب خلافات بينهما على ميراث منزل.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وحضر المتهم بعد ذلك وسلم نفسه واعترف بارتكاب الواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجمان وبيان سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 929 لسنة 2024 وأصدرت قرارها بحبس المتهم.