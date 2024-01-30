انت الان تتابع خبر واشنطن بشأن الرد على هجوم "القاعدة العسكرية": قد يكون متدرجاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح كيربي في تصريحات صحافية، أن الرد قد يشمل إجراءات متعددة وليس تحركا واحدا.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل جنود أمريكيين في الأردن، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.



ونقلت وكالة "رويترز"، عن بايدن قوله لصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إلى جولة انتخابية في فلوريدا إن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

ويمثل الهجوم، تصعيدا كبيرا للتوترات التي تجتاح الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تحول الحرب في غزة إلى صراع.

وجاءت الضربة بعد أكثر من 150 هجوما بمسيرات وصواريخ استهدفت القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وتتمتع قاعدة البرج 22 بموقع استراتيجي مهم في أقصى نقطة شمال شرق الأردن حيث تلتقي حدود المملكة مع سوريا والعراق، ولا يوجد سوى القليل من المعلومات المعلنة عن القاعدة، لكنها تشمل الدعم اللوجستي ويوجد فيها 350 جنديا من الجيش والقوات الجوية الأمريكية.